Entenda como aconteceu o grave acidente que parou a Raposo Tavares nesta segunda-feira

Colisão envolvendo ônibus, caminhão e utilitário deixou oito vítimas, mobilizou helicóptero Águia e provocou quilômetros de congestionamento em Cotia

Imagem enviada ao Cotia e Cia





Novas informações divulgadas pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) apontam que o acidente registrado na manhã desta segunda-feira (25), na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, deixou ao menos quatro vítimas em estado grave.

Segundo os dados coletados no local, o ônibus trafegava pela rodovia no sentido oeste e realizava uma parada em uma área de recuo, onde existe um ponto de ônibus, no km 36,5 da via. Neste momento, por motivos ainda desconhecidos, um caminhão Volvo colidiu na traseira do coletivo.Na sequência, uma utilitária Mercedes-Benz Sprinter, que seguia logo atrás, não conseguiu desviar a tempo e acabou atingindo a traseira do caminhão.O acidente mobilizou equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e o helicóptero Águia da Polícia Militar, que pousou no local às 9h10 e decolou cerca de 20 minutos depois.Segundo a atualização da ocorrência, duas vítimas graves estavam no caminhão e outras duas no ônibus. Além disso, uma pessoa sofreu ferimentos moderados e três tiveram ferimentos leves. Outras 25 pessoas que estavam no ônibus não se feriram e recusaram atendimento médico.Após o atendimento da ocorrência, o ônibus conseguiu seguir até a base da Polícia Rodoviária em condições de rodagem. Já o caminhão foi removido por um guincho pesado por volta das 11h27.O acidente provocou quilômetros de congestionamento na Raposo Tavares durante toda a manhã.