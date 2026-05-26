Ônibus desgovernado destrói sobrado próximo à Raposo Tavares e deixa 8 feridos

Acidente mobilizou 11 viaturas do Corpo de Bombeiros e helicóptero Águia da PM

Foto: TV Globo

Um ônibus municipal perdeu o controle e bateu contra um sobrado na manhã desta terça-feira (26), no Jardim Jaqueline, região da Vila Sônia, na Zona Oeste de São Paulo. O acidente aconteceu na Rua Denis Chaudet, próximo à Rodovia Raposo Tavares, e deixou ao menos oito pessoas feridas.

O coletivo fazia a linha 7002/10, que liga o Jardim Rosa Maria ao Hospital das Clínicas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas vítimas ficaram presas nas ferragens e precisaram ser resgatadas pelas equipes de emergência.Uma das vítimas, uma mulher de 43 anos, sofreu fratura na perna e dores no tórax. Ela foi socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e encaminhada ao Hospital das Clínicas. Outra mulher, também de 43 anos, teve ferimentos leves e foi levada ao Pronto-Socorro do Hospital Universitário.Uma terceira vítima sofreu contusão no joelho e trauma cervical, sendo encaminhada para a UPA de Santo Amaro. Outras duas pessoas foram atendidas pelo Samu, mas o estado de saúde delas não foi divulgado. Além disso, três passageiros recusaram atendimento após avaliação médica.De acordo com os bombeiros, todas as vítimas seriam passageiras do ônibus. Ao todo, 11 viaturas e cerca de 35 agentes da corporação foram mobilizados para o atendimento da ocorrência.A Defesa Civil do Estado e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil também foram acionadas para acompanhar a situação no local.Em nota, a SPTrans e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte informaram que equipes foram enviadas para apurar as causas do acidente e que os demais ônibus da linha estão sendo desviados nos dois sentidos da via.