Vídeo mostra acidente entre caminhão e ônibus na Raposo Tavares, em Cotia

Neto Rossi

Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (25), no km 36 da rodovia, no sentido interior

Imagem concedida ao Cotia e Cia 

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus foi registrado na manhã desta segunda-feira (25) no km 36 da Rodovia Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, no sentido interior.

Imagens enviadas à reportagem mostram os dois veículos parados na pista, próximo a uma passarela. O caminhão ficou atravessado parcialmente na via, enquanto o ônibus apresentou fortes danos na parte traseira, indicando o impacto da colisão.
 

O acidente causa lentidão no trânsito. Ainda não há informações oficiais sobre feridos, nem sobre as circunstâncias da batida.

A reportagem está em contato com a concessionária responsável pela rodovia para obter detalhes sobre a ocorrência, incluindo possíveis vítimas, interdições e a dinâmica do acidente. Esta matéria será atualizada assim que novas informações forem divulgadas.
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