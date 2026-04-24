Motociclista morre após colisão com caminhão em Itapevi

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (24) e causou congestionamento de sete quilômetros na rodovia Castello Branco

Foto: Artesp





Um motociclista morreu na manhã desta sexta-feira (24) após se envolver em um acidente no km 34 da Rodovia Rodovia Castello Branco, na altura de Itapevi.

De acordo com informações da concessionária responsável pelo trecho, a vítima conduzia uma motocicleta modelo Mottu Sport pela pista sentido oeste quando teria perdido o controle da direção ao entrar em estado de sonolência. Sem tempo para frear ou desviar, a moto acabou colidindo na traseira de um caminhão Volkswagen que seguia à frente.O impacto foi grave, e o motociclista não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.A ocorrência também provocou reflexos no trânsito. Até o início da tarde, o tráfego seguia congestionado entre os quilômetros 27 e 34 da rodovia, com lentidão no sentido interior.