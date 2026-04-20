Novo espaço literário em Cotia aposta em experiência para atrair público

Mais do que vender livros, proposta é transformar a visita em um momento de convivência, descoberta e conexão com a leitura

Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





o novo espaço literário é comandado pela Livraria Leitura, uma das maiores redes do país, e chega com a proposta de ir além da venda de livros, apostando na experiência do público. O hábito de frequentar livrarias ganhou um novo impulso na Granja Viana. Instalado no Shopping Granja Vianna,, uma das maiores redes do país, e chega com a proposta de ir além da venda de livros, apostando na experiência do público.



Foto: Divulgação

A iniciativa acompanha uma tendência do mercado editorial, que tem investido cada vez mais na experiência presencial como diferencial competitivo frente ao crescimento das vendas online. Nesse cenário, redes como a Livraria Leitura apostam em espaços que estimulem o convívio, a permanência e a conexão emocional com a leitura.



Além disso, a expectativa é de que a unidade receba, ao longo do tempo, eventos culturais como lançamentos, sessões de autógrafos e atividades voltadas ao público infantil, ampliando seu papel como ponto de encontro cultural na região.



Com a novidade, o Shopping Granja Vianna reforça sua proposta de diversificar o mix de lojas e oferecer experiências que vão além das compras, fortalecendo o empreendimento como um dos principais polos de lazer e cultura da região de Cotia.

A unidade segue o modelo já consolidado da Livraria Leitura, que combina literatura, entretenimento e convivência. O espaço reúne títulos de diferentes gêneros, desde lançamentos e best-sellers até obras clássicas, além de itens de papelaria, presentes e produtos do universo geek, estratégia que busca atrair públicos variados e ampliar o tempo de permanência dos visitantes.Mais do que um ponto de compra, a proposta da Livraria Leitura é transformar o ambiente em um refúgio para leitores e curiosos, incentivando a descoberta de novas histórias e o contato direto com os livros. Ambientes acolhedores e organizados favorecem a circulação e convidam o público a explorar as prateleiras com calma, resgatando o prazer de folhear obras físicas.