ChatGPT enfrenta instabilidade nesta segunda-feira (20)

A plataforma chegou a registrar quase mil notificações de usuários relatando falhas no sistema

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O aplicativo e site ChatGPT e o Codex, da OpenAi, apresenta instabilidade na manhã desta segunda-feira (20).

De acordo com o Downdetector, a partir das 11h03, usuários passaram a reportar problemas com a plataforma de inteligência artificial.A plataforma chegou a registrar quase mil notificações de usuários relatando falhas no sistema.Relatos na rede social X indicam que a falha é de escala global. Usuários de diversos países compartilharam dificuldades de acesso.O serviço de Status da OpenAi afirmou estar "investigando o problema dos serviços listados".