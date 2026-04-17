Ladrão invade Lojas Americanas em Cotia, passa a noite escondido e é preso com 49 celulares

Caso ocorreu nesta quinta-feira (16), em unidade localizada dentro de um shopping em Cotia

Caso foi registrado no 2º DP de Cotia





Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (16), após invadir a unidade da Lojas Americanas dentro do Shopping Granja Vianna, em Cotia, furtar diversos produtos e permanecer escondido no local durante a madrugada.



Segundo relato da gerente da loja, ao chegar para trabalhar pela manhã, ela encontrou uma sala interna revirada e com sinais de arrombamento. Durante a verificação, um indivíduo foi localizado dentro do estabelecimento, usando uniforme da empresa e carregando uma mochila e uma bolsa com diversos aparelhos celulares e dinheiro.



O suspeito foi contido pela equipe de segurança do shopping até a chegada da polícia.



As investigações apontam que o homem teria entrado no local no dia anterior e permanecido escondido durante a noite. Nesse período, ele teria arrombado uma área restrita da loja e subtraído diversos itens.



Durante diligências, policiais civis encontraram ainda um acesso irregular na parte de trás do estabelecimento, que levava à estrutura do shopping. No local, foram localizados mais 49 aparelhos celulares escondidos, além de outros objetos.



Entre os itens recuperados estão celulares de diversas marcas, chips, cartões presente e dinheiro em espécie. Ferramentas que podem ter sido usadas no crime, como alicate e martelo, também foram apreendidas.



Ainda segundo a investigação, o suspeito teria como objetivo inicial invadir uma joalheria vizinha, acessando pelo forro da loja, mas não conseguiu concluir a ação e acabou furtando produtos do próprio estabelecimento onde estava.



O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado como furto qualificado. A perícia foi acionada e imagens de câmeras de segurança devem auxiliar na continuidade das investigações.