Shopping Granja Vianna recebe nova livraria com proposta cultural e imersiva

Livraria Leitura inaugura espaço com títulos variados, itens criativos e proposta de convivência cultural na região

Foto: Divulgação

O Shopping Granja Vianna passa a contar com uma nova opção para os amantes da leitura e do universo criativo. A Livraria Leitura inaugurou uma unidade no empreendimento, ampliando o mix de lojas com foco em cultura, lazer e presentes.

A nova loja oferece uma ampla variedade de títulos, que vão de lançamentos de ficção e não-ficção a clássicos da literatura, além de HQs, mangás e itens de papelaria. O espaço também inclui produtos voltados ao público infantil e jogos educativos, além de áreas pensadas para proporcionar momentos de lazer e convivência.Segundo a administração do shopping, a chegada da livraria contribui para diversificar as opções disponíveis ao público. A proposta da marca é transformar o ambiente em um ponto de encontro cultural, com produtos exclusivos inspirados em grandes nomes da literatura e do pensamento, como Voltaire, Platão, William Shakespeare e Virginia Woolf.Entre os diferenciais da loja estão itens temáticos e sensoriais, como o “perfume de livro”, com fragrâncias que remetem a experiências de leitura, além de acessórios criativos, como ecobags inspiradas em personagens clássicos, marca-páginas, bottons e outros produtos personalizados.A inauguração também reforça o segmento de papelaria e presentes do Shopping Granja Vianna, que já conta com outras lojas do setor. A Livraria Leitura está localizada no piso L1 e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.