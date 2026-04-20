Represa de Itupararanga: o gigante natural que movimenta turismo, abastecimento e economia

Com grande extensão e impacto regional, represa também enfrenta desafios com avanço urbano

Foto: William Silva / Arquivo Pessoal

Cenário de paisagens naturais e ponto de encontro para moradores e turistas, a Represa de Itupararanga é um dos principais símbolos de Ibiúna. Cortando o município e se estendendo por cidades vizinhas, o manancial desempenha papel estratégico tanto para o meio ambiente quanto para a economia regional.

Formada pelo represamento do Rio Sorocaba e de afluentes como os rios Sorocamirim, Sorocabuçu e Una, a represa possui cerca de 40 quilômetros de extensão e abrange municípios como Ibiúna, Piedade, Mairinque e Votorantim.Além da grandiosidade, a importância da represa vai muito além da paisagem. O reservatório é responsável pelo abastecimento de água de uma ampla região, beneficiando mais de 800 mil pessoas, principalmente no eixo de Sorocaba.Outro papel relevante está na geração de energia. A usina hidrelétrica instalada no local, construída no início do século XX, contribui para o fornecimento energético industrial, reforçando o peso histórico e econômico da represa.Em Ibiúna, a proximidade com a represa ajuda a moldar o perfil da cidade, conhecida pelo turismo rural e pelo contato com a natureza. Ao longo de suas margens, é possível encontrar chácaras, marinas, pousadas e pontos de lazer bastante procurados, como prainhas e áreas voltadas à prática de esportes aquáticos.A represa também se consolidou como destino frequente para atividades como pesca, passeios de barco, jet ski e caiaque, atraindo visitantes de diferentes regiões, especialmente nos fins de semana e feriados.Ao mesmo tempo, o crescimento urbano e o uso intensivo da área trazem desafios. A preservação ambiental da bacia de Itupararanga é tema constante de atenção de entidades e do poder público, que buscam equilibrar o desenvolvimento com a conservação dos recursos naturais.