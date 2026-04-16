Raposo Tavares terá bloqueio total para inspeção em viaduto, em Cotia

Bloqueios totais na pista expressa, nos dois sentidos, ocorrem entre 0h e 4h desta quinta (16) e sexta-feira (17), com desvio para vias marginais

Foto: Google Street Views

A concessionária Ecovias Raposo Castello informou que realizará uma inspeção no viaduto localizado no km 32,8 da rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia, o que exigirá a interdição total da pista expressa em ambos os sentidos durante a madrugada desta quinta-feira (16) e sexta-feira (17), sempre entre 0h e 4h.

Durante o período de bloqueio, o tráfego será desviado para as vias marginais da rodovia. No sentido capital, a interdição ocorrerá logo após o trevo, na altura do km 33,350. Já no sentido interior, os bloqueios serão realizados em dois pontos: no km 31,200 e no km 32,500.Segundo a concessionária, a ação faz parte de um cronograma de inspeções de rotina com o objetivo de garantir a segurança viária no trecho.Equipes operacionais estarão mobilizadas para orientar os motoristas durante toda a operação. As informações também serão divulgadas por meio dos painéis eletrônicos ao longo da rodovia e pelos canais oficiais da Ecovias.Em caso de emergência, os usuários podem entrar em contato pelo telefone e WhatsApp 0800 270 0 280 ou acessar o site sos.ecovias.br, que pode ser utilizado sem consumo de dados móveis.