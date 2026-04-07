Acidente na Raposo: motorista de caminhão tinha CNH vencida há 13 anos e mandado de prisão

Colisão com ônibus em Cotia deixou duas vítimas; motorista do caminhão está internado em estado grave, segundo a polícia

Foto: Artesp

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus foi registrado na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 26,5, em Cotia, e deixou duas pessoas feridas. A ocorrência mobilizou equipes de resgate na tarde desta segunda-feira (6). , e deixou duas pessoas feridas. A ocorrência mobilizou equipes de resgate na tarde desta segunda-feira (6).

De acordo com o registro da ocorrência, o ônibus realizava embarque e desembarque de passageiros no recuo da via, no sentido Cotia, quando foi atingido na traseira por um caminhão. Com o impacto, o condutor do caminhão e uma passageira do coletivo ficaram presos às ferragens.As vítimas foram socorridas por equipes da concessionária responsável pela rodovia, pelo Corpo de Bombeiros e com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. Ambas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Cotia, onde permanecem em atendimento. Segundo a polícia, o motorista do caminhão está internado em estado grave.Ainda conforme o registro policial, foi constatado que o condutor do caminhão dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2013, sendo autuado pelas infrações cabíveis. Durante a apresentação da ocorrência, também foi identificado um mandado de prisão em aberto contra ele, relacionado a pensão alimentícia.Diante da situação, o motorista permaneceu sob escolta policial no hospital, e a captura foi registrada em boletim de ocorrência separado.A perícia técnica no local do acidente foi prejudicada devido à remoção dos veículos para atendimento da ocorrência. As circunstâncias do caso seguem sob investigação.