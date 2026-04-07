Caged: Cotia está entre as cidades de SP que mais criaram vagas de emprego em fevereiro

Neto Rossi

Município registrou 603 novos postos formais em fevereiro, acompanhando o forte desempenho do estado, que abriu quase 96 mil vagas no período

Foto: Governo de SP

O estado de São Paulo criou quase 96 mil empregos com carteira assinada em fevereiro, o equivalente a cerca de 3,4 mil vagas por dia. Dentro desse cenário positivo, Cotia também se destacou ao gerar 603 novos postos de trabalho no período, figurando entre as cidades que mais contrataram no mês.

Os dados são da Fundação Seade, com base no Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado de janeiro e fevereiro, o estado soma quase 112 mil vagas formais criadas. Em 12 meses, o total se aproxima de 244 mil oportunidades, consolidando São Paulo como líder nacional na geração de empregos.

O desempenho paulista representa 37,5% das vagas criadas no Brasil em fevereiro, além de 30,1% no acumulado do ano e 23,3% em 12 meses. Apenas na região Sudeste, o estado foi responsável por 72% dos empregos gerados no mês.
 
Ranking das cidades que mais criaram empregos em fevereiro

Confira as cidades com maior saldo de vagas no estado:
 
  1. São Paulo – 27.599
  2. Bauru – 6.411
  3. Campinas – 2.859
  4. Sumaré – 2.765
  5. São Bernardo do Campo – 2.618
  6. Osasco – 2.478
  7. Ribeirão Preto – 2.192
  8. Guarulhos – 2.170
  9. Santo André – 1.785
  10. Barueri – 1.626
  11. Limeira – 1.240
  12. Sorocaba – 1.199
  13. Taubaté – 1.160
  14. São José do Rio Preto – 1.118
  15. Franca – 1.100
  16. Tremembé – 1.073
  17. Santos – 1.024
  18. São José dos Campos – 969
  19. Tatuí – 782
  20. Jundiaí – 781
  21. Caieiras – 763
  22. São Carlos – 756
  23. Mauá – 732
  24. Indaiatuba – 679
  25. Cajamar – 650
  26. Mogi das Cruzes – 634
  27. Cotia – 603
  28. Americana – 572
  29. Itaquaquecetuba – 561
  30. Santana de Parnaíba – 529
  31. Itatiba – 514
  32. Taboão da Serra – 505
  33. Cosmópolis – 481
  34. São Caetano do Sul – 476
  35. Araçatuba – 462
  36. Piracicaba – 458
  37. Pontal – 433
  38. Ibiúna – 416
  39. Nova Odessa – 412
  40. Paraguaçu Paulista – 405
  41. Arujá – 396
  42. Marília – 385
  43. Porto Feliz – 374
  44. Catanduva – 372
  45. Jaú – 372
  46. Novo Horizonte – 364
  47. Botucatu – 363
  48. Carapicuíba – 358
  49. Cubatão – 337
  50. São José do Rio Pardo – 335

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