Caged: Cotia está entre as cidades de SP que mais criaram vagas de emprego em fevereiro

Município registrou 603 novos postos formais em fevereiro, acompanhando o forte desempenho do estado, que abriu quase 96 mil vagas no período
|Foto: Governo de SP
O estado de São Paulo criou quase 96 mil empregos com carteira assinada em fevereiro, o equivalente a cerca de 3,4 mil vagas por dia. Dentro desse cenário positivo, Cotia também se destacou ao gerar 603 novos postos de trabalho no período, figurando entre as cidades que mais contrataram no mês.
Os dados são da Fundação Seade, com base no Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.
No acumulado de janeiro e fevereiro, o estado soma quase 112 mil vagas formais criadas. Em 12 meses, o total se aproxima de 244 mil oportunidades, consolidando São Paulo como líder nacional na geração de empregos.
O desempenho paulista representa 37,5% das vagas criadas no Brasil em fevereiro, além de 30,1% no acumulado do ano e 23,3% em 12 meses. Apenas na região Sudeste, o estado foi responsável por 72% dos empregos gerados no mês.
Ranking das cidades que mais criaram empregos em fevereiro
Confira as cidades com maior saldo de vagas no estado:
- São Paulo – 27.599
- Bauru – 6.411
- Campinas – 2.859
- Sumaré – 2.765
- São Bernardo do Campo – 2.618
- Osasco – 2.478
- Ribeirão Preto – 2.192
- Guarulhos – 2.170
- Santo André – 1.785
- Barueri – 1.626
- Limeira – 1.240
- Sorocaba – 1.199
- Taubaté – 1.160
- São José do Rio Preto – 1.118
- Franca – 1.100
- Tremembé – 1.073
- Santos – 1.024
- São José dos Campos – 969
- Tatuí – 782
- Jundiaí – 781
- Caieiras – 763
- São Carlos – 756
- Mauá – 732
- Indaiatuba – 679
- Cajamar – 650
- Mogi das Cruzes – 634
- Cotia – 603
- Americana – 572
- Itaquaquecetuba – 561
- Santana de Parnaíba – 529
- Itatiba – 514
- Taboão da Serra – 505
- Cosmópolis – 481
- São Caetano do Sul – 476
- Araçatuba – 462
- Piracicaba – 458
- Pontal – 433
- Ibiúna – 416
- Nova Odessa – 412
- Paraguaçu Paulista – 405
- Arujá – 396
- Marília – 385
- Porto Feliz – 374
- Catanduva – 372
- Jaú – 372
- Novo Horizonte – 364
- Botucatu – 363
- Carapicuíba – 358
- Cubatão – 337
- São José do Rio Pardo – 335