Caged: Cotia está entre as cidades de SP que mais criaram vagas de emprego em fevereiro

Município registrou 603 novos postos formais em fevereiro, acompanhando o forte desempenho do estado, que abriu quase 96 mil vagas no período

Foto: Governo de SP

O estado de São Paulo criou quase 96 mil empregos com carteira assinada em fevereiro, o equivalente a cerca de 3,4 mil vagas por dia. Dentro desse cenário positivo, Cotia também se destacou ao gerar 603 novos postos de trabalho no período, figurando entre as cidades que mais contrataram no mês.



Ranking das cidades que mais criaram empregos em fevereiro



Confira as cidades com maior saldo de vagas no estado:

São Paulo – 27.599 Bauru – 6.411 Campinas – 2.859 Sumaré – 2.765 São Bernardo do Campo – 2.618 Osasco – 2.478 Ribeirão Preto – 2.192 Guarulhos – 2.170 Santo André – 1.785 Barueri – 1.626 Limeira – 1.240 Sorocaba – 1.199 Taubaté – 1.160 São José do Rio Preto – 1.118 Franca – 1.100 Tremembé – 1.073 Santos – 1.024 São José dos Campos – 969 Tatuí – 782 Jundiaí – 781 Caieiras – 763 São Carlos – 756 Mauá – 732 Indaiatuba – 679 Cajamar – 650 Mogi das Cruzes – 634 Cotia – 603 Americana – 572 Itaquaquecetuba – 561 Santana de Parnaíba – 529 Itatiba – 514 Taboão da Serra – 505 Cosmópolis – 481 São Caetano do Sul – 476 Araçatuba – 462 Piracicaba – 458 Pontal – 433 Ibiúna – 416 Nova Odessa – 412 Paraguaçu Paulista – 405 Arujá – 396 Marília – 385 Porto Feliz – 374 Catanduva – 372 Jaú – 372 Novo Horizonte – 364 Botucatu – 363 Carapicuíba – 358 Cubatão – 337 São José do Rio Pardo – 335 Ranking das cidades que mais criaram empregos em fevereiro

Os dados são da Fundação Seade, com base no Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.No acumulado de janeiro e fevereiro, o estado soma quase 112 mil vagas formais criadas. Em 12 meses, o total se aproxima de 244 mil oportunidades, consolidando São Paulo como líder nacional na geração de empregos.O desempenho paulista representa 37,5% das vagas criadas no Brasil em fevereiro, além de 30,1% no acumulado do ano e 23,3% em 12 meses. Apenas na região Sudeste, o estado foi responsável por 72% dos empregos gerados no mês.