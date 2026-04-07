Carreata “TEA na Estrada” promove conscientização sobre o autismo em Cotia e região

4ª edição do evento terá dois pontos de saída e deve reunir famílias em ato por inclusão, acolhimento e mais acesso a tratamentos

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A cidade de Cotia e a vizinha Vargem Grande Paulista recebem neste domingo (12) a 4ª edição da carreata “TEA na Estrada”, evento que marca as ações do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril.

A mobilização terá dois pontos de partida, com saída simultânea às 10h: em frente à Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora do Monte Serrat, em Cotia, e em frente à Prefeitura de Vargem Grande Paulista. O destino final será a Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto, distrito de Cotia.Mais do que um ato simbólico, a carreata busca criar um espaço de acolhimento, união e conscientização. A proposta é reunir famílias, apoiadores e a comunidade em um momento que mistura mobilização social com leveza e troca de experiências.Segundo a organização, o evento também funciona como um alerta para a realidade enfrentada por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, especialmente em relação à falta de acesso a terapias, atendimento médico especializado, medicações e assistência adequada.A carreata pretende dar visibilidade a essas demandas, em um movimento coletivo que cobra mais atenção e políticas públicas, ao mesmo tempo em que promove empatia e informação.Além do caráter reivindicatório, a iniciativa também aposta na sensibilização por meio de momentos de descontração e acolhimento. A expectativa é que os participantes saiam não apenas informados, mas impactados pela causa e engajados na construção de uma sociedade mais inclusiva.A organização destaca que o evento é aberto ao público e convida moradores da região a participarem, reforçando a importância da conscientização e do apoio às pessoas com TEA.