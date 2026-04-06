Colisão entre caminhão e ônibus deixa duas vítimas e causa lentidão na Raposo Tavares, em Cotia

Colisão no km 27, em Cotia, mobiliza equipes de atendimento e impacta o tráfego no sentido interior; Helicóptero Águia auxilia no resgate das vítimas

Imagem: TV Globo





(Essa reportagem foi atualizada às 14h30 com nota da Ecovias)

Uma colisão traseira entre um caminhão e um ônibus foi registrada por volta das 12h desta segunda-feira (6), no km 27 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.De acordo com a Ecovias Raposo Castello, concessionária responsável pelo trecho, o acidente deixou duas vítimas. O helicóptero Águia, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, auxiliou no atendimento da ocorrência.No momento (14h30), a faixa 3 permanece bloqueada no sentido interior, o que provoca lentidão entre os quilômetros 27 e 29 da rodovia. Equipes seguem atuando no local para atendimento e liberação da via.