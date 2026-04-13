Morre motociclista que sofreu acidente na Raposo Tavares, em Cotia

Vítima chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu; ocorrência foi registrada no km 21 da rodovia, na última sexta-feira (10)
|Foto: Artesp
O motociclista que se envolveu em um grave acidente na manhã da última sexta-feira (10), no km 21 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido.
A vítima, de 53 anos, conduzia uma motocicleta quando colidiu contra uma mureta de concreto e caiu na pista.
Equipes de resgate chegaram ao local e realizaram manobras de reanimação. O motociclista foi encaminhado em estado grave ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, mas teve a morte confirmada ainda no mesmo dia.
De acordo com o registro policial, há a suspeita de que a vítima tenha sofrido um mal súbito antes do acidente.