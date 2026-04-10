Motociclista é socorrido em estado grave após acidente na Raposo Tavares nesta sexta-feira

Acidente ocorreu nesta manhã, no km 21; vítima foi socorrida em estado grave ao hospital

Foto: Artesp

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado na manhã desta sexta-feira (10), no km 21 da Rodovia Raposo Tavares, na divisa entre Cotia e Osasco.

De acordo com informações apuradas no local, o motociclista trafegava pela faixa 1 de rolamento, no sentido capital, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra a barreira rígida da via.Equipes de resgate foram acionadas rapidamente para o atendimento da ocorrência. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital das Clínicas.Segundo atualização da concessionária, apesar da gravidade do acidente, não houve interdição prolongada da pista, que já se encontra liberada para o tráfego.Ainda assim, o impacto da ocorrência causou lentidão significativa no trânsito, com congestionamento registrado entre os kms 29 e 21 da rodovia.