Tradição e fé: Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus chega à 83ª edição

Evento será realizado de 17 a 19 de abril, com programação religiosa e trajeto até Pirapora do Bom Jesus

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A tradicional Romaria de Caucaia do Alto até Pirapora do Bom Jesus será realizada nesta semana, entre os dias 17 e 19 de abril, reunindo centenas de fiéis em mais uma edição do evento religioso, que integra o calendário oficial de Cotia.

Em 2026, a romaria chega à sua 83ª edição, mantendo a tradição de peregrinação com participantes que seguem o trajeto a pé, de bicicleta, a cavalo, de moto e com veículos agrícolas.A programação começa na sexta-feira (17), com missa de abertura às 19h e saída dos pedestres às 20h30. No sábado (18), acontecem as saídas dos demais grupos ao longo da manhã, incluindo ciclistas, cavaleiros, motociclistas e outros participantes.O retorno ocorre no domingo (19), com saída de Pirapora do Bom Jesus e chegada em Caucaia do Alto às 17h, marcada por procissão e bênção do pároco.De acordo com a Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, o encerramento da programação contará com um show na Praça dos Romeiros, com apresentação da dupla Zé Henrique e Gabriel, a partir das 20h.A romaria é uma das manifestações religiosas mais tradicionais da região, reunindo fé e cultura ao longo do percurso.