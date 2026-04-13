Motorista morre após carro despencar de 15 metros em estacionamento do Atacadão

Veículo atravessou limite do estacionamento e caiu na Rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra; vítima morreu presa nas ferragens

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Um motorista morreu após perder o controle do carro dentro do estacionamento de uma unidade do Atacadão e despencar de uma altura de cerca de15 metros, na tarde deste domingo (12), em Taboão da Serra.

O veículo caiu na Rodovia Régis Bittencourt. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 15h44, e três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência.A vítima ficou presa nas ferragens e foi retirada pelas equipes de resgate, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).Em nota, o Atacadão informou que o motorista perdeu o controle do veículo ainda dentro do estacionamento, ultrapassou o limite do local e acabou caindo na rodovia. A empresa afirmou que o socorro foi acionado imediatamente, lamentou o ocorrido e disse que está prestando apoio à família e colaborando com as autoridades.Em respeito à vítima, a unidade informou que permaneceu fechada durante o domingo.