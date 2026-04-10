Guerra no Irã: Artesp contesta justificativa da Viação Raposo para mudanças em ônibus de Cotia

Empresa atribui alterações à crise internacional e impacto no diesel; agência afirma que não autorizou mudanças na operação

Mudanças têm causado ainda mais transtornos para usuários. Foto concedida ao Cotia e Cia

Após relatos de passageiros sobre atrasos e superlotação em linhas de ônibus intermunicipais em Cotia, uma divergência entre a concessionária responsável pelo serviço e o órgão regulador chama a atenção. , uma divergência entre a concessionária responsável pelo serviço e o órgão regulador chama a atenção.









A Viação Raposo Tavares afirmou aoque realizou reprogramações operacionais em algumas linhas,Segundo a empresa, conflitos geopolíticos no Oriente Médio, como a guerra no Irã, têm impactado diretamente o mercado de combustíveis, com reflexos no custo e na oferta de diesel.De acordo com a concessionária, esse contexto pode exigir ajustes temporários na operação para garantir a continuidade do serviço dentro das condições disponíveis. As alterações, segundo a empresa, atingem principalmente horários e itinerários.No entanto, a Artespapresentou uma posição diferente. Em nota enviada à reportagem, o órgão afirmou que não houve autorização recente para mudanças na operação das linhas que atendem a região de Cotia.A agência informou ainda que os relatos de passageiros serão apurados e que será feita a verificação do cumprimento da programação por parte das operadoras. A Artesp destacou que realiza o monitoramento e a fiscalização das linhas intermunicipais para garantir o atendimento adequado aos usuários.A divergência ocorre em meio ao aumento das reclamações de passageiros, que relatam maior tempo de espera nos pontos e ônibus lotados, inclusive fora dos horários de pico.Os usuários também podem registrar reclamações, sugestões ou solicitações por meio do canal oficial do governo do estado, o Fala SP.