Shopping Granja Vianna promove programação especial de inclusão no Abril Azul em Cotia

Projeto “Laços e Cores” reúne rodas de conversa, noite de autógrafos e ações voltadas a famílias de pessoas com autismo

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O Shopping Granja Vianna realiza, ao longo de abril, uma programação especial voltada à inclusão e conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), dentro da campanha Abril Azul. As atividades fazem parte do Projeto Laços e Cores e são gratuitas.

A iniciativa tem como foco promover acolhimento, escuta ativa e troca de experiências entre famílias, especialmente mães de crianças com TEA. A programação acontece na Loja Social do empreendimento, em parceria com a Secretaria das Mulheres, Direitos Humanos e Neurodiversidade de Cotia., afirma Fabiana Tartaglione, coordenadora de marketing do shopping.No dia 15 de abril, a programação começa com uma roda de conversa entre mães, com a participação de profissionais da Integrary, clínica especializada em desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental. O encontro propõe um ambiente acolhedor para troca de vivências e fortalecimento da escuta ativa.Na mesma data, o espaço recebe uma noite de autógrafos com autores que abordam a maternidade atípica e o autismo. Participam Rita Kuester, Marjorie Jasper Dall’asta, Anderson Flávio, Camila Lessa e Tania Pimentha, com obras que tratam da conscientização e das vivências relacionadas ao espectro autista.Outra ação é a Árvore dos Sonhos, instalada na Loja Social, onde mães podem deixar mensagens e relatos, incentivando a conexão entre as famílias.Já no dia 22 de abril, o restaurante Divino Fogão promove um almoço especial para 30 crianças com TEA, acompanhadas por um responsável. O menu será adaptado, com foco em alimentação saudável e adequada para crianças com sensibilidade alimentar.Além da programação especial, o shopping mantém iniciativas permanentes de inclusão, como o empréstimo de abafadores acústicos para crianças com sensibilidade sonora, vagas exclusivas para pessoas autistas, além de estrutura com fraldários, carrinhos de bebê, cadeiras de rodas e banheiros familiares.Projeto Laços e Cores | Abril Azul📅 15 de abril⏰ 17h às 19h📍 Loja Social | Piso L1🎟️ GratuitoAlmoço Especial📅 22 de abril⏰ A partir das 10h📍 Divino Fogão | Piso L2🎟️ Gratuito