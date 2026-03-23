Guerra no Oriente Médio eleva preço do diesel e pode afetar ônibus em Cotia, alerta empresa

A Viação Raposo Tavares informou nesta segunda-feira (23) que o atual cenário de instabilidade econômica internacional pode provocar alterações no transporte público de Cotia.

Segundo a empresa, há impacto direto no mercado de combustíveis, o que pode levar à reprogramação temporária de linhas e horários.De acordo com a concessionária, o cenário é agravado por conflitos geopolíticos no Oriente Médio, o que tem afetado a oferta de diesel, provocado aumento nos preços e gerado instabilidade na cadeia de distribuição do combustível.Diante disso, a empresa avalia a possibilidade de ajustes operacionais para manter a continuidade do serviço dentro das condições disponíveis. As eventuais mudanças devem atingir principalmente horários e itinerários de algumas linhas.Para minimizar os impactos aos passageiros, a orientação é que os usuários acompanhem as atualizações em tempo real por meio do aplicativo Cittamobi, que permite consultar a localização dos ônibus, verificar horários atualizados e acessar os itinerários no mapa.A empresa afirmou ainda que segue trabalhando para manter o atendimento e pediu compreensão dos usuários diante da situação.