Em vídeo, Tarcísio admite que Linha 22–Marrom vai levar tempo, mas destaca avanço na licitação

Governador comenta nova licitação da linha que vai ligar Cotia à capital e reforça que etapa atual é essencial para viabilizar a obra
|Imagens: Redes Sociais
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que a implantação da Linha 22–Marrom do Metrô, que deve ligar Cotia à capital paulista, ainda levará tempo, mas destacou que o governo deu o primeiro passo para tirar o projeto do papel.
A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do secretário de Esportes de São Paulo e ex-prefeito de Osasco, Rogério Lins.
“Leva tempo? Leva. Nós vamos começar agora o projeto de engenharia. Foi publicado o edital para contratação do projeto básico, vamos fazer consulta pública, sondagens, estudo geotécnico, todo o projeto de engenharia para que, lá na frente, a gente possa contratar a obra”, afirmou o governador.
Tarcísio reforçou que, apesar da demora natural de obras metroviárias, o avanço atual é fundamental. “Leva tempo uma obra de metrô? Leva. Mas se a gente não der o primeiro passo, não vai ter metrô nunca. E é esse passo que a gente está dando”, completou.
“Leva tempo? Leva. Nós vamos começar agora o projeto de engenharia. Foi publicado o edital para contratação do projeto básico, vamos fazer consulta pública, sondagens, estudo geotécnico, todo o projeto de engenharia para que, lá na frente, a gente possa contratar a obra”, afirmou o governador.
Tarcísio reforçou que, apesar da demora natural de obras metroviárias, o avanço atual é fundamental. “Leva tempo uma obra de metrô? Leva. Mas se a gente não der o primeiro passo, não vai ter metrô nunca. E é esse passo que a gente está dando”, completou.
A fala ocorre após o lançamento da licitação da Linha 22–Marrom, que marca o início de uma nova fase do projeto. O processo prevê a contratação do projeto básico e a realização de estudos técnicos detalhados, considerados essenciais para definir o traçado e viabilizar a futura obra.
Ao todo, a licitação foi dividida em sete lotes. Cinco deles são voltados para investigações geológico-geotécnicas, como sondagens de solo e ensaios, enquanto os outros dois tratam da elaboração do projeto básico de engenharia e arquitetura.
Os estudos abrangem trechos que ligam Cotia a Osasco e seguem até a região da Universidade de São Paulo (USP) e da Avenida Paulo VI, já na capital. Também estão previstos levantamentos em áreas estratégicas como a Granja Viana, Reserva Raposo e o eixo da Rodovia Raposo Tavares.
Com cerca de 29,4 quilômetros de extensão, a Linha 22–Marrom deve ligar Cotia à estação Sumaré, com paradas em pontos importantes como USP, Rio Pequeno e regiões próximas à Avenida Faria Lima. A expectativa é de que o ramal transporte cerca de 680 mil passageiros por dia.
O projeto é considerado estratégico para reduzir o tempo de deslocamento entre Cotia e São Paulo, que hoje pode ultrapassar duas horas nos horários de pico. Com a nova linha, a previsão é que o trajeto seja feito em cerca de 40 minutos.
Apesar do avanço, o cronograma ainda é de longo prazo. A expectativa é que o projeto básico seja contratado em 2026, enquanto o início das obras está previsto apenas para 2028. A conclusão completa da linha deve ocorrer na década de 2030.
Mesmo com a cautela em relação aos prazos, o governo defende que a atual etapa é decisiva para viabilizar uma das obras mais aguardadas da região oeste da Grande São Paulo.