Em vídeo, Tarcísio admite que Linha 22–Marrom vai levar tempo, mas destaca avanço na licitação

Governador comenta nova licitação da linha que vai ligar Cotia à capital e reforça que etapa atual é essencial para viabilizar a obra

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que a implantação da Linha 22–Marrom do Metrô, que deve ligar Cotia à capital paulista, ainda levará tempo, mas destacou que o governo deu o primeiro passo para tirar o projeto do papel.





A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do secretário de Esportes de São Paulo e ex-prefeito de Osasco, Rogério Lins.



“Leva tempo? Leva. Nós vamos começar agora o projeto de engenharia. Foi publicado o edital para contratação do projeto básico, vamos fazer consulta pública, sondagens, estudo geotécnico, todo o projeto de engenharia para que, lá na frente, a gente possa contratar a obra”, afirmou o governador.



Tarcísio reforçou que, apesar da demora natural de obras metroviárias, o avanço atual é fundamental. “Leva tempo uma obra de metrô? Leva. Mas se a gente não der o primeiro passo, não vai ter metrô nunca. E é esse passo que a gente está dando”, completou.



