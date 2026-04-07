Alunos ficam sem aulas por falta de professores em escola estadual de Cotia, relatam pais e funcionários

Denúncias apontam ausência de docentes desde fevereiro; Secretaria da Educação foi procurada, mas não respondeu

Foto: Google Street Views





Alunos da EE Sidrônia Nunes Pires, localizada no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, estão enfrentando a falta de professores e a suspensão de aulas em diversas disciplinas desde o fim de fevereiro, segundo relatos de funcionários, professores e responsáveis.





OUTRO LADO



A reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo para solicitar esclarecimentos sobre a situação, as medidas adotadas e o prazo para normalização das aulas. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço continua aberto.

De acordo com uma funcionária da unidade, no início do ano letivo todas as turmas estavam com professores atribuídos. No entanto, a partir de meados de fevereiro, parte dos docentes entrou em licença ou deixou as funções por outras demandas, situação que, segundo ela, já era de conhecimento da direção da escola.Desde então, estudantes do ensino fundamental e médio passaram a ficar sem aulas de matérias como Matemática, Inglês e outras disciplinas. Há relatos de turmas que chegaram a ficar um dia inteiro sem qualquer atividade escolar.Professores da unidade, que preferiram não se identificar, afirmam que a situação tem causado desorganização interna., relatou um dos profissionais.Ainda segundo os relatos, a direção da escola já foi informada, mas não teria adotado medidas eficazes para resolver o problema. Servidores também afirmam que tentaram contato com a Diretoria de Ensino responsável, porém não obtiveram retorno.Pais de alunos reforçam as denúncias. Uma mãe de estudante do 6º ano afirmou que a filha está sem aulas de Matemática, Inglês e Orientação de Estudos, e que o bimestre já foi comprometido., disse.Há ainda a suspeita de que a falta de professores esteja relacionada a problemas no pagamento de profissionais, embora essa informação não tenha sido oficialmente confirmada.