Metrô avança rumo a Cotia: nova licitação da Linha 22–Marrom é lançada e reacende expectativa

Projeto entra em fase decisiva com estudos técnicos e definição do traçado; obras ainda estão previstas apenas para 2028

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A aguardada chegada do Metrô a Cotia ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (27), com o lançamento da licitação da Linha 22–Marrom. O processo, conduzido pelo Metrô de São Paulo, marca o início de uma etapa estratégica para tirar o projeto do papel: a elaboração do projeto básico e a realização de estudos técnicos detalhados.



Com informações dos portais Metrô CPTM, Gazeta de Pinheiros e Diário do Transporte

Ao todo, as contratações foram divididas em sete lotes. Cinco deles são voltados a investigações geológico-geotécnicas, como sondagens de solo e ensaios, enquanto os outros dois tratam diretamente da elaboração do projeto básico de engenharia e arquitetura da nova linha.Os lotes de sondagens abrangem diferentes trechos do futuro ramal, incluindo desde a região da Avenida Tore Albert Munck até a Estrada do Embu, em Cotia, além de percursos que ligam Cotia a Osasco, seguem até a região da Universidade de São Paulo (USP) e avançam até a Avenida Paulo VI, já na capital. Também está previsto um trecho ampliado com estudos especiais, incluindo áreas operacionais e o pátio em Osasco.Já os dois lotes do projeto básico foram organizados em dois grandes eixos: entre o Terminal Cotia e a região da Reserva Raposo, e entre a Reserva Raposo e a estação Sumaré, na capital, indicando um traçado contínuo até a região central expandida de São Paulo.Na prática, o projeto básico será responsável por definir pontos cruciais da futura linha, como o traçado final, localização das estações, poços de ventilação, métodos construtivos, estruturas necessárias, além das desapropriações e estimativas de custos e prazos.Com cerca de 29,4 quilômetros de extensão, a Linha 22–Marrom deve ligar a região da Granja Viana, em Cotia, à estação Sumaré. O percurso prevê paradas em pontos estratégicos como Reserva Raposo, Rio Pequeno e USP, além de conexões com importantes eixos econômicos, como a região da Avenida Faria Lima.A expectativa é de que o novo ramal transporte cerca de 680 mil passageiros por dia, ajudando a aliviar o trânsito da Rodovia Raposo Tavares, um dos corredores mais congestionados da zona oeste. A promessa é reduzir o tempo de deslocamento entre Cotia e a capital de mais de duas horas, nos horários de pico, para cerca de 40 minutos.As sessões públicas das licitações estão previstas para ocorrer entre 14 de maio e 18 de junho de 2026, enquanto os editais devem ser disponibilizados a partir de 30 de março. A divisão em múltiplos lotes permite que diferentes frentes de trabalho avancem simultaneamente, além de distribuir riscos técnicos entre as empresas envolvidas.Apesar do avanço, o cronograma ainda é de longo prazo. A expectativa é que o projeto básico seja contratado ainda em 2026, mas o início das obras está previsto apenas para 2028. A entrega completa da linha deve ocorrer somente em meados da década de 2030.Considerada uma obra estratégica para reorganizar a mobilidade no eixo oeste da Região Metropolitana, a Linha 22–Marrom é vista como resposta ao crescimento urbano acelerado da região sem a correspondente expansão do transporte sobre trilhos. Ainda assim, o histórico de atrasos em projetos metroviários no estado mantém a população cautelosa quanto ao cumprimento dos prazos.