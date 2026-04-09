Suspeito de integrar quadrilha de roubos a residências é preso em Embu das Artes durante operação

Investigações apontam que grupo era ligado a criminoso conhecido como “Minotauro”, considerado um dos principais ladrões de casas da capital paulista

Foto: SSP

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, nesta quarta-feira (8), três homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos a residências na cidade de São Paulo. As detenções ocorreram em Paraisópolis, na zona sul da capital, e em Embu das Artes, na Grande São Paulo.

De acordo com a polícia, os investigados exerciam funções distintas dentro do grupo criminoso. Dois deles, que são irmãos, atuavam no fornecimento de armas e na receptação das joias roubadas, enquanto o terceiro era responsável por monitorar os alvos e repassar informações.As investigações foram conduzidas pela 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), que identificou que os detidos fazem parte da mesma organização liderada por um homem conhecido como “Minotauro”. Ele foi preso pelo Deic em setembro do ano passado e é apontado como um dos maiores ladrões de residências da capital.Durante diligências em imóveis em Paraisópolis, os policiais apreenderam dois veículos, R$ 1,2 mil em dinheiro, 14 relógios de pulso, quatro celulares, além de bolsas, anéis, colares e pares de tênis. Um dos carros foi localizado em uma concessionária e, segundo a polícia, já havia sido visto anteriormente com um dos investigados.Na vistoria do veículo, os agentes encontraram uma pistola com numeração de série suprimida, municiada com sete cartuchos, escondida sob o banco dianteiro.O terceiro suspeito foi localizado no bairro Jardim Santa Emília, em Embu das Artes. Ele é apontado como peça-chave do esquema, responsável por levantar informações sobre os imóveis e monitorar a rotina das vítimas antes dos crimes.Os três homens, com idades entre 21 e 26 anos, foram encaminhados à 4ª Disccpat, onde permaneceram à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado, cumprimento de mandado de prisão temporária, posse ou porte ilegal de arma de fogo, além de localização e apreensão de objetos e veículo.O suposto líder da quadrilha, de 41 anos, foi preso em setembro do ano passado durante operação do Deic. Ele era procurado por crimes como roubo, formação de quadrilha e porte ilegal de armas, com envolvimento em ao menos 14 inquéritos policiais desde 2016.Após a prisão, as investigações foram intensificadas para identificar e capturar outros integrantes do grupo. Em fevereiro deste ano, uma operação já havia resultado na prisão de outros três suspeitos também na região de Paraisópolis.