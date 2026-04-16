Dengue: Cotia reforça ações e destaca vacinação no combate à doença

Com 38 casos confirmados e um óbito, município reforça ações de combate ao Aedes aegypti

Foto: Governo de SP

A vacinação contra a dengue segue disponível em Cotia como uma das principais estratégias de prevenção à doença. A imunização é oferecida de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as 26 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, voltada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Para receber a imunização, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou cartão do SUS, além da caderneta de vacinação.Segundo a Secretaria de Saúde, o imunizante é composto por vírus atenuado e pode ser administrado mesmo em pessoas que já tiveram dengue. No entanto, há contraindicação para indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles em tratamento com terapias imunossupressoras.Enquanto reforça a importância da vacinação, o município mantém os índices da doença sob controle. De acordo com a Vigilância Ambiental, Cotia registra atualmente 38 casos confirmados de dengue, outros 38 em investigação, 679 descartadosA Prefeitura destaca que, além da vacinação, a colaboração da população continua sendo essencial no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A orientação é evitar o acúmulo de água parada em recipientes como vasos, garrafas, calhas e caixas d’água.O município também mantém ações permanentes de prevenção, como bloqueio de criadouros em áreas com casos positivos, atendimento a denúncias, inspeções em imóveis públicos e privados, monitoramento de pontos estratégicos e atividades de educação em saúde.Para o mês de maio, está previsto ainda o Levantamento de Densidade Larvária (LDL), que vai medir o nível de infestação do mosquito em diferentes regiões da cidade.