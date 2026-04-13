Jovem é baleado na boca e na cabeça após briga em adega, em Cotia

Vítima foi atingida por dois disparos após discussão; suspeitos foram localizados pela polícia

Caso foi registrado no 1º DP de Cotia. Foto: Google Street Views

Um jovem de 28 anos foi baleado após uma discussão em frente a uma adega na noite deste domingo (12), no Jardim Japão, em Cotia.



A vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo, sendo um na região da boca e outro de raspão na cabeça. Mesmo ferido, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Cotia, onde permaneceu consciente e conseguiu relatar o ocorrido aos policiais.



Segundo o relato da própria vítima, a confusão começou após um desentendimento em uma adega ao lado de um mercado, envolvendo conhecidos. Durante a briga, ele teria sido agredido por um grupo de pessoas e, em seguida, os envolvidos deixaram o local fazendo ameaças.



Pouco tempo depois, um carro com quatro ocupantes retornou. Ainda segundo o depoimento, os suspeitos chegaram a efetuar disparos para o alto antes de atirar diretamente contra a vítima.



Com base nas informações colhidas, equipes da Polícia Militar localizaram dois dos suspeitos, de 18 e 20 anos, em uma residência. No local, também foi encontrado o veículo utilizado na ação.



Durante buscas, os policiais apreenderam um cartucho de munição calibre .38 deflagrado.



Os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.



O caso foi registrado no Distrito Policial de Cotia como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.