Caucaia do Alto conquista nova Zona Eleitoral após ação com moradores

Mutirão de cidadania superou meta de atendimentos eleitorais e garantiu novo local de votação no distrito de Cotia

Foto: Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia realizou, no dia 11 de abril, uma Ação de Cidadania no bairro Capelinha, em Caucaia do Alto, reunindo diversos serviços públicos em um único local e facilitando o acesso da população a atendimentos essenciais.

Durante o evento, a atuação da Justiça Eleitoral resultou em 249 cadastros e transferências de título de eleitor, número que superou a meta mínima necessária para viabilizar a implantação de uma Zona Eleitoral na Escola Municipal José Manoel de Oliveira, onde a ação foi realizada.Com isso, os eleitores da região passam a contar com um novo ponto de votação, o que tende a reduzir a necessidade de deslocamento para outras localidades.Ao longo do dia, foram realizados 734 atendimentos em diferentes áreas. Além dos serviços eleitorais, a população teve acesso a atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, orientação ao consumidor, apoio ao empreendedorismo e serviços diversos.Entre os serviços oferecidos estiveram vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial, orientação de higiene bucal infantil, corte de cabelo, doação de roupas e cobertores, além de atendimentos do Procon, Enel e suporte do Sebrae.A ação contou com a participação de diversas secretarias municipais, incluindo Governo, Desenvolvimento Social, Comunicação, Obras e Infraestrutura, Segurança, Fazenda, Educação, Relações Institucionais, Saúde, Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Turismo, Licitações e Logística, Defesa Civil, Gestão e Inovação, além do apoio do Fundo Social.A Prefeitura informa que os moradores que ainda precisam regularizar a situação eleitoral ou solicitar a transferência de domicílio para a nova zona têm prazo até o dia 6 de maio de 2026. O atendimento deve ser realizado no Cartório Eleitoral, com a apresentação da documentação necessária.