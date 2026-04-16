Barbearia, manicure e mais: Cotia abre inscrições para cursos gratuitos na área da beleza

Programa oferece formação prática para quem quer empreender ou conquistar independência financeira

Foto: Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia abriu inscrições para novas turmas de cursos gratuitos do programa “Beleza que Transforma”, voltado à capacitação profissional e à geração de renda. As inscrições começam nesta sexta-feira (17) e seguem enquanto houver vagas.

A iniciativa tem como objetivo oferecer formação prática para pessoas que desejam empreender, conquistar independência financeira ou ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.Entre os cursos disponíveis estão Barbearia Avançada, com técnicas de colorimetria, pigmentação de barba, efeitos como “nevou”, além de tratamentos e finalização, Design de Sobrancelhas, Manicure e Pedicure, Maquiagem e Massagem Relaxante.Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais e possuir o Número de Inscrição Social (NIS) atualizado.As inscrições devem ser feitas presencialmente na Avenida Benedito Isaac Pires, 35, 4º andar, no Parque Dom Henrique, das 9h às 16h. Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e NIS atualizado.As vagas são limitadas.