Cotia confirma morte por dengue e registra 37 casos da doença em 2026

Idosa de 89 anos, com comorbidades, teve diagnóstico confirmado por exame laboratorial; cidade soma 740 notificações

Foto: Agência Brasil

A Prefeitura de Cotia confirmou a primeira morte por dengue em 2026 no município. A vítima é uma mulher de 89 anos, com comorbidades, que teve o diagnóstico da doença confirmado por exame laboratorial.Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria de Saúde informou que a paciente apresentava doença renal crônica, anemia ferropriva, hipertensão e hipotireoidismo. O óbito ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2026, no Hospital Santa Maggiore, na cidade de São Paulo.Além do óbito, o município registra, até o momento, 740 casos notificados de dengue, sendo 37 confirmados e 673 descartados.Diante do cenário, a Prefeitura informou que mantém intensificadas as ações de combate à doença. Entre as medidas estão o bloqueio de criadouros do mosquito em áreas próximas a casos positivos, atendimento a denúncias de moradores, inspeções em imóveis como escolas e equipamentos públicos, além do monitoramento de pontos estratégicos, como ferros-velhos e locais com maior risco de proliferação.Também está previsto para maio o Levantamento de Densidade Larvária, além de ações contínuas de educação em saúde em escolas e eventos.A Secretaria de Saúde reforça a importância da colaboração da população no combate ao mosquito transmissor, evitando água parada em recipientes como vasos, garrafas, calhas e caixas d’água.