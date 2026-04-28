Defesa de homem detido com maconha e cogumelos alucinógenos contesta versão da PM









1. Da Condição de Dependente Químico e a Distinção Legal Diferentemente do que fora veiculado, o acusado é dependente químico e não traficante. É imperativo diferenciar a figura do doente, que necessita de tratamento, da figura do criminoso. A legislação brasileira estabelece critérios claros para essa distinção, sendo lhe concedida a liberdade horas após a prisão.





2. Da Invasão de Domicílio e Irregularidades na Ocorrência É fundamental esclarecer que, ao contrário do que foi divulgado, jamais houve autorização para a entrada no imóvel do acusado. Tal informação consta expressamente no Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, o que demonstra a imprecisão da matéria publicada.





3. Do Direito de Resposta Proporcional e Efetivo A defesa ressalta que o Direito de Resposta, assegurado pelo Art. 5º, inciso V, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 13.188/2015, exige estrita proporcionalidade ao agravo. Dessa forma, não basta a publicação de uma mera nota de rodapé ou retificação em local de difícil acesso. A resposta deve ter o mesmo destaque, publicidade e dimensão da matéria que a ensejou, sob pena de ser considerada inexistente perante a lei, requerendo se, portanto, tal proporcionalidade.





4. Do Repúdio ao Sensacionalismo e Atuação da Defesa A defesa repudia veementemente a publicação de matérias tendenciosas que buscam apenas o engajamento em redes sociais ("likes"), sem a prévia oitiva das partes envolvidas ou a verificação mínima dos fatos. Ressaltamos que esta defesa acompanhou integralmente todos os atos, desde a lavratura do auto de prisão em flagrante até a efetiva soltura do acusado, permanecendo à disposição nas dependências policiais durante todo o período.





Em nenhum momento os responsáveis pela reportagem buscaram contato com os advogados constituídos para obter a versão dos fatos pelo executado, optando pela divulgação de dados precipitados.





A defesa reafirma seu compromisso com a verdade e informa que tomará as medidas judiciais cabíveis contra aqueles que propagarem informações falsas ou ofensivas à honra do acusado.

Outro ponto contestado diz respeito à entrada dos policiais no imóvel. De acordo com a advogada, não houve autorização para o ingresso na residência, ao contrário do que foi informado inicialmente.Ainda segundo a advogada, o acusado foi liberado poucas horas após a prisão, e a equipe jurídica acompanhou todo o procedimento, desde o flagrante até a soltura.