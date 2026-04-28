Cotia se mobiliza para garantir participação no ciclismo dos Jogos Regionais 2026

Reunião na Câmara reúne atletas, associação e poder público para viabilizar equipe na competição em Praia Grande

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Cotia deu mais um passo para garantir presença nos Jogos Regionais de 2026. Na noite de 24 de abril, a Câmara Municipal sediou uma reunião entre representantes do ciclismo local e do poder público para discutir a participação de atletas da cidade na competição.





O encontro contou com integrantes da União dos Ciclistas de Cotia (UCC), representados por Harley Neres, além de Alan Sales, da Secretaria de Esportes e assessor do vereador Eduardo Nascimento, responsável por viabilizar o espaço para o diálogo.O principal objetivo foi alinhar estratégias para garantir a inclusão da equipe de ciclismo de Cotia nos Jogos Regionais, que acontecerão entre os dias 24 de junho e 4 de julho, em Praia Grande.Considerado um dos principais eventos esportivos do estado, os Jogos Regionais reúnem atletas de diversas cidades e modalidades, funcionando como vitrine para novos talentos e incentivo à prática esportiva.Durante a reunião, também foram apresentados os nomes dos ciclistas que podem representar o município: Patricia Molina, Fátima Xavier, Andréa Palmanhani, André Melo, Rafael Sá, Fernando Zimbrão, Rodrigo Zanola, Ricardo Oliveira, Ruan José, Valter Cesar, Kauã Oliveira, Marcos Mata, Wancleyton Cruz e Bruno Helias.O grupo demonstrou entusiasmo com a possibilidade de competir e representar a cidade. A participação de Cotia na competição depende agora de confirmação oficial e da organização da preparação dos atletas.