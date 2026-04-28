Morre Carlos da Ibicau, nome que se tornou parte da história de Caucaia do Alto

Fundador de tradicional sorveteria deixa legado de 38 anos e recebe homenagens de familiares e amigos

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Morreu nesta terça-feira (28) Carlos Mendes da Silva, conhecido como “Carlos da Ibicau”, empresário e figura bastante conhecida no distrito de Caucaia do Alto. Ele tinha 62 anos e era fundador da tradicional sorveteria Ibicau, negócio que marcou gerações ao longo de quase quatro décadas.

A notícia da morte gerou comoção entre moradores, amigos e familiares, que destacaram o papel de Carlos não apenas como empreendedor, mas também como referência pessoal e comunitária.Em uma homenagem emocionada, o sobrinho Eliel Assunção relembrou a relação próxima e o apoio constante que recebia do tio. “, escreveu.Ele também destacou que os dois haviam conversado recentemente sobre novos projetos e ideias.