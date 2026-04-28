Morre Carlos da Ibicau, nome que se tornou parte da história de Caucaia do Alto

Fundador de tradicional sorveteria deixa legado de 38 anos e recebe homenagens de familiares e amigos
|Imagem: Redes Sociais
Morreu nesta terça-feira (28) Carlos Mendes da Silva, conhecido como “Carlos da Ibicau”, empresário e figura bastante conhecida no distrito de Caucaia do Alto. Ele tinha 62 anos e era fundador da tradicional sorveteria Ibicau, negócio que marcou gerações ao longo de quase quatro décadas.
A notícia da morte gerou comoção entre moradores, amigos e familiares, que destacaram o papel de Carlos não apenas como empreendedor, mas também como referência pessoal e comunitária.
Em uma homenagem emocionada, o sobrinho Eliel Assunção relembrou a relação próxima e o apoio constante que recebia do tio. “Perdi meu tio, um dos pilares da minha caminhada. Um homem que sempre esteve ao meu lado, me aconselhando, me direcionando e, principalmente, acreditando em mim”, escreveu.
Ele também destacou que os dois haviam conversado recentemente sobre novos projetos e ideias. “Sábado mesmo a gente conversou sobre vários planos… hoje só resta a saudade”, disse. “Você faz parte da minha história e de tudo que eu vou construir daqui pra frente.”
A própria equipe da Ibicau também publicou uma nota de pesar, ressaltando a trajetória do fundador. “Carlos deixa um legado de trabalho, dedicação e amor pela Ibicau, que seguirá vivo em cada detalhe deste lugar tão especial”, informou a empresa.
Com 38 anos de história, a sorveteria se tornou um ponto tradicional da região, consolidando o nome de Carlos como parte da memória afetiva de muitos moradores.
A cerimônia de despedida será realizada nesta quarta-feira (29), das 9h às 13h, no Cemitério Crematório Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista.
A causa da morte não foi divulgada.