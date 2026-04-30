Aplausos e balões brancos marcam o último adeus a Carlos da Ibicau; veja vídeo

Empresário e fundador da tradicional sorveteria Ibicau foi homenageado por familiares, amigos e moradores em cerimônia marcada por emoção

Imagens concedidas ao Cotia e Cia

A despedida de Carlos Mendes da Silva, conhecido como “Carlos da Ibicau”, foi marcada por emoção e homenagens na manhã desta quarta-feira (29), em Vargem Grande Paulista.



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Fundador da tradicional sorveteria Ibicau, Carlos construiu ao longo de quase quatro décadas não apenas um negócio de sucesso, mas também uma forte ligação com a comunidade local. O espaço se tornou um ponto de encontro e parte da memória afetiva de gerações de moradores.



Muito além do empreendedor, Carlos era reconhecido pelo jeito simples, acolhedor e pela disposição em ajudar. Nas redes sociais, as homenagens reforçam esse lado humano.



O sobrinho, Eliel Assunção, destacou a importância do tio em sua trajetória. “Perdi meu tio, um dos pilares da minha caminhada. Um homem que sempre esteve ao meu lado, me aconselhando, me direcionando e, principalmente, acreditando em mim”, escreveu.



Ele também relembrou planos recentes. “Sábado mesmo a gente conversou sobre vários planos… hoje só resta a saudade”, completou.



A equipe da Ibicau também publicou uma nota de pesar. “Carlos deixa um legado de trabalho, dedicação e amor pela Ibicau, que seguirá vivo em cada detalhe deste lugar tão especial.”



A causa da morte não foi divulgada. Fundador da tradicional sorveteria Ibicau, Carlos construiu ao longo de quase quatro décadas não apenas um negócio de sucesso, mas também uma forte ligação com a comunidade local. O espaço se tornou um ponto de encontro e parte da memória afetiva de gerações de moradores.Muito além do empreendedor, Carlos era reconhecido pelo jeito simples, acolhedor e pela disposição em ajudar. Nas redes sociais, as homenagens reforçam esse lado humano.O sobrinho, Eliel Assunção, destacou a importância do tio em sua trajetória., escreveu.Ele também relembrou planos recentes., completou.A equipe da Ibicau também publicou uma nota de pesar.A causa da morte não foi divulgada.

Familiares, amigos e moradores de Caucaia do Alto compareceram ao Cemitério Crematório Bosque da Paz para prestar as últimas homenagens ao empresário,Durante a cerimônia, um dos momentos mais marcantes foi a homenagem coletiva com aplausos, seguida pela soltura de balões brancos, que se dispersaram pelo céu, simbolizando a despedida e o carinho de todos os presentes.