Morador coloca fogo na própria casa em Cotia

Caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (30) na Vila São Joaquim; segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos

Imagens: Redes Sociais

Na manhã desta quinta-feira (30), um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em Cotia. O caso ocorreu na Rua Padre Luiz Martini, no bairro Vila São Joaquim, onde um morador ateou fogo na própria residência.

De acordo com informações atualizadas pela corporação, o incêndio atingiu uma área aproximada de 20 metros quadrados do imóvel. As chamas foram controladas pelas equipes, que conseguiram evitar que o fogo se alastrasse para outras áreas da casa ou imóveis vizinhos.Ainda segundo os bombeiros, o morador inalou fumaça durante o incêndio, mas recusou atendimento médico no local. Ele permaneceu sob responsabilidade do policiamento.Apesar do susto, não houve registro de feridos.