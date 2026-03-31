Servidores voltam a lotar Câmara de Cotia em dia decisivo para votação da previdência

Projeto será analisado em segundo turno sob pressão da categoria, que cobra transparência, diálogo e cumprimento de acordo firmado com a Prefeitura

Imagem concedida ao Cotia e Cia

votação em segundo turno da reforma da previdência do funcionalismo, que altera regras do regime próprio, o CotiaPrev. Servidores públicos municipais de Cotia voltaram a lotar a Câmara Municipal nesta terça-feira (31), dia marcado para a, que altera regras do regime próprio, o CotiaPrev.

Pressão por respostas e cobrança de acordo



Durante a sessão da semana passada, vereadores encaminharam um ofício ao Executivo com questionamentos levantados pelos próprios servidores. Entre os principais pontos estão dúvidas sobre a base técnica da proposta e a falta de diálogo com a categoria.



Os parlamentares questionam, por exemplo:

Qual metodologia foi utilizada para justificar as mudanças;

Quem foi o responsável pelos estudos atuariais;

Se houve uso de dados atualizados do CotiaPrev;

E por que não foram realizadas discussões prévias com os servidores.

Além disso, os servidores cobram o cumprimento de um acordo firmado na última terça-feira (24), durante reunião realizada na Prefeitura com uma comissão de representantes da categoria. Na ocasião, segundo os participantes, ficou estabelecido que seria elaborado um estudo de regras de transição e que nenhuma decisão seria tomada sem a participação e o conhecimento dos servidores.



O documento também reforça a necessidade de transparência sobre o suposto déficit previdenciário apresentado pela Prefeitura e sugere a criação de uma comissão mista, com participação do governo e dos trabalhadores, para aprofundar o debate. Além disso, os servidores cobram o cumprimento de um acordo firmado na última terça-feira (24), durante reunião realizada na Prefeitura com uma comissão de representantes da categoria. Na ocasião, segundo os participantes, ficou estabelecido que seria elaborado um estudo de regras de transição e que nenhuma decisão seria tomada sem a participação e o conhecimento dos servidores.O documento também reforça a necessidade de transparência sobre o suposto déficit previdenciário apresentado pela Prefeitura e sugere a criação de uma comissão mista, com participação do governo e dos trabalhadores, para aprofundar o debate.



Críticas e defesa



Os servidores afirmam que a proposta pode representar perda de direitos e endurecimento das regras de aposentadoria. Entre as principais mudanças estão a fixação de idade mínima, 62 anos para mulheres e 65 para homens, e regras de transição semelhantes às da reforma federal.



A categoria também critica a ausência de participação nas discussões e teme impactos diretos na vida de cerca de 4,5 mil trabalhadores vinculados ao regime próprio do município.



Por outro lado, a Prefeitura defende que a reforma é necessária para garantir o equilíbrio financeiro do sistema e adequar o município às normas nacionais. A administração afirma ainda que não haverá aumento na alíquota de contribuição e que direitos adquiridos serão preservados.

A mobilização repete o cenário da semana passada, quando centenas de trabalhadores ocuparam o Legislativo. Na ocasião, não houve a votação. Profissionais da saúde, educação e de outros setores participam do ato, que ocorre de forma pacífica, mas com forte pressão sobre os vereadores.O projeto já foi aprovado em primeiro turno no último dia 17, sob protestos intensos e com apenas uma abstenção, do vereador Alexandre Frota. Agora, a proposta retorna ao plenário para decisão final.