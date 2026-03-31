Inmet coloca Grande SP em alerta para chuva forte e ventos intensos

Aviso do Inmet vale até quarta-feira (1º) e inclui capital, região metropolitana e áreas do interior e litoral paulista

Foto: Arquivos / Cotia e Cia





A região metropolitana de São Paulo, onde Cotia está inserida, está sob alerta laranja de perigo para chuvas intensas nesta terça-feira (31), conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Riscos e orientações



De acordo com o Inmet, o alerta laranja indica risco de alagamentos, quedas de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.



Diante desse cenário, o instituto recomenda que a população:



Evite se abrigar debaixo de árvores durante temporais;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas;

Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.



Mudança no tempo



A terça-feira começou com temperaturas mais amenas, céu encoberto e redução do calor em todo o estado. Ao longo do dia, a atuação de um cavado meteorológico favorece a formação de pancadas de chuva, mantendo o tempo instável principalmente na Grande São Paulo.



Após dias de calor, o cenário é de clima mais fechado e com maior risco de temporais, típicos de transição entre períodos de calor e instabilidade atmosférica.

O alerta foi divulgado por volta das 9h25 e segue válido até às 23h de quarta-feira (1º de abril). Segundo o órgão, há previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora, além de ventos fortes que podem variar entre 60 e 100 km/h.Entre as áreas mais afetadas estão a capital paulista e cidades da Grande São Paulo, além de regiões do interior, como Ribeirão Preto e Araçatuba, o Vale do Paraíba e o litoral sul do estado.