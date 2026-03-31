UPA e prontos atendimentos de Cotia passam a oferecer refeições para pacientes e acompanhantes

Nova gestora da rede de urgência e emergência assumiu nesta segunda-feira (30).













Na noite desta segunda-feira, o prefeito Welington Formiga esteve na UPA Atalaia para acompanhar o início da nova gestão e verificar a implantação do serviço.

“Foram quinze meses de luta para conseguir mudar a gestão da saúde, para que, além da assistência médica, pacientes e acompanhantes possam ser tratados com mais dignidade e acolhimento. Nós sabemos a diferença que isso faz na vida das pessoas. Esse cuidado, esse amor e essa nova forma de tratar as pessoas é o que Cotia precisa”, afirmou o prefeito. Welington Formiga visitou a Upa do Atalaia - Foto Divulgação

Outra mudança importante anunciada foi a ampliação do atendimento ortopédico na UPA Atalaia, que agora passa a contar com ortopedista 24 horas por dia, sete dias por semana. Até então, o atendimento dessa especialidade era oferecido apenas até as 18h. São oferecidas cinco refeições diárias, conforme a dieta prescrita pela equipe médica: café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia.Na noite desta segunda-feira, o prefeitoesteve napara acompanhar o início da nova gestão e verificar a implantação do serviço.Outra mudança importante anunciada foi a ampliação do atendimento ortopédico na UPA Atalaia, que agora passa a contar com ortopedista 24 horas por dia, sete dias por semana. Até então, o atendimento dessa especialidade era oferecido apenas até as 18h.



Segundo a gestão municipal, a AHBB, nova gestora dos serviços de pronto atendimento de Cotia, possui mais de 60 anos de experiência na área da saúde e conquistou, em 2025, a Acreditação ONA Nível 1, certificação que reconhece instituições que cumprem ou superam padrões de qualidade e segurança assistencial. A avaliação considera todas as áreas de atuação da instituição, incluindo aspectos estruturais, operacionais e assistenciais.

A nova Organização Social AHBB, vencedora da licitação para a gestão da rede de urgência e emergência de Cotia, assumiu oficialmente nesta segunda-feira (30) a administração da UPA Atalaia, dos Prontos Atendimentos de Caucaia do Alto e Parque São George, além do Pronto-Socorro Infantil.Os pacientes em observação prolongada ou internados, passam a contar com alimentação durante o período de permanência na unidade. O benefício também é estendido aos acompanhantes.