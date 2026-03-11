Quem é Felipe Heystee, influenciador acusado de “golpe do amor” que virou réu em Cotia

Criador de conteúdo com milhões de seguidores nas redes ganhou fama com vídeos de humor, participou de reality de Carlinhos Maia e agora é investigado por estelionato

O influenciador digital Luís Felipe de Oliveira, conhecido nas redes sociais como Felipe Heystee, voltou ao centro das atenções após a Justiça de Cotia decretar sua prisão preventiva e torná-lo réu por estelionato mediante fraude eletrônica, em um caso conhecido como “golpe do amor”.

A denúncia foi aceita pela 1ª Vara Criminal de Cotia após investigação do Ministério Público de São Paulo (MPSP). Segundo o promotor Renan Mendes Rodríguez, o influenciador teria criado um perfil falso se passando por uma mulher em aplicativos de relacionamento para iniciar um relacionamento virtual com a vítima.

De acordo com a investigação, o contato durou mais de dois anos. Durante esse período, o homem acreditava estar em um relacionamento amoroso e acabou realizando diversas transferências bancárias e pagamentos, sob diferentes justificativas. O prejuízo apontado no processo chega a R$ 207.604,55.

Além de aceitar a denúncia, a Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de valores do influenciador até o limite do prejuízo financeiro da vítima. O caso também gerou uma ação cível, e em janeiro deste ano a Justiça determinou que ele ressarcisse cerca de R$ 208 mil e pagasse R$ 10 mil por danos morais, em decisão de revelia.

A defesa de Luís Felipe de Oliveira ainda não se manifestou sobre o assunto. 
 
Influência nas redes e milhões de seguidores

Felipe Heystee ganhou notoriedade nas redes sociais com vídeos de humor ácido e conteúdos sobre situações do cotidiano. Atualmente, ele reúne cerca de 2,3 milhões de seguidores no TikTok e mais de 1,5 milhão no Instagram, números citados pelo próprio Ministério Público na denúncia.

Segundo o promotor responsável pelo caso, a investigação aponta que o influenciador também utilizaria sua visibilidade na internet para divulgar estratégias relacionadas a golpes virtuais, além de já ter sido citado em outras ocorrências ligadas a fraudes em plataformas digitais.
 
Reality e polêmica com Carlinhos Maia

Antes da investigação ganhar repercussão, Felipe também havia ficado conhecido por participar do “Rancho do Maia”, reality criado pelo influenciador Carlinhos Maia.

A participação no programa terminou em 2024, quando ele foi expulso após trocar agressões com o criador de conteúdo Gregory Kessey, episódio que teve grande repercussão nas redes sociais.


