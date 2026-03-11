SP entra em alerta vermelho para chuvas intensas; temporais também ameaçam a região

Aviso máximo do Inmet prevê volumes acima de 100 mm em um dia e risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos nesta quarta-feira (11)

Foto: Prefeitura de Cotia

O estado de São Paulo está sob alerta vermelho para chuvas intensas nesta quarta-feira (11), de acordo com aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta, que representa o grau máximo de perigo, começou à meia-noite e segue válido até as 23h59.

Segundo o instituto, a previsão indica chuvas que podem ultrapassar 60 milímetros por hora ou 100 milímetros ao longo do dia, volumes considerados muito elevados e com potencial para causar transtornos.As áreas com maior risco estão concentradas principalmente no interior paulista, incluindo regiões como Campinas, Piracicaba, Bauru, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Araraquara, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, além do Vale do Paraíba.Na Grande São Paulo, incluindo Cotia, a previsão também indica pancadas de chuva de moderada a forte intensidade ao longo do dia, principalmente entre a tarde e a noite, o que pode provocar alagamentos pontuais e transtornos no trânsito.De acordo com o Inmet, o cenário aumenta o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, especialmente em cidades com áreas de risco.A instabilidade é provocada pela passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste, combinada com um corredor de umidade vindo da Amazônia e ventos frios do oceano. A combinação deve trazer mais nuvens, chuva frequente e temperaturas mais amenas em várias regiões do estado ao longo da semana.