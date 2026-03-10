Golpe do amor: influenciador vira réu e tem prisão preventiva decretada em Cotia

Segundo o MP, Luís Felipe de Oliveira, conhecido como Felipe Heystee, teria causado prejuízo de quase R$ 208 mil a vítima após fraude em app de relacionamentos

Foto: Instagram

O influenciador digital Luís Felipe de Oliveira, conhecido nas redes sociais como Felipe Heystee, virou réu e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Cotia após denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). As informações foram divulgadas inicialmente pelo UOL.

A denúncia foi recebida pela 1ª Vara Criminal de Cotia na quarta-feira (4). O influenciador é acusado de estelionato praticado por meio de fraude eletrônica, em um caso conhecido como “golpe do amor”, segundo o Ministério Público.De acordo com a apuração publicada pelo UOL, o caso teve início em 2022, quando a vítima conheceu, por meio de um aplicativo de relacionamentos, um perfil identificado como “Luana”. Após cerca de três meses de contato, a pessoa por trás do perfil teria vendido ao homem antiguidades no valor de R$ 17 mil, que nunca foram entregues.Posteriormente, segundo o relato da vítima, teve início um relacionamento virtual entre os dois. Durante esse período, o suposto perfil passou a solicitar o pagamento de boletos e outras transferências, que ao longo do tempo resultaram em um prejuízo total de R$ 207.604,55.Ainda conforme o UOL, a vítima afirmou que percebeu ter sido enganada após analisar as transferências financeiras realizadas e também ao assistir a vídeos publicados por Felipe Heystee nas redes sociais.Além da ação criminal, o caso também resultou em um processo cível por danos morais. Em janeiro deste ano, a Justiça determinou que o influenciador ressarcisse os cerca de R$ 208 mil pagos pela vítima e ainda pagasse uma indenização de R$ 10 mil. A decisão foi tomada em sentença de revelia, quando o réu não apresenta defesa dentro do prazo estabelecido.Na mesma decisão que aceitou a denúncia criminal, a Justiça também determinou o bloqueio de bens do influenciador, atendendo a pedido do Ministério Público.Segundo o promotor Renan Mendes Rodríguez, citado na denúncia, o investigado possui grande alcance nas redes sociais. Conforme dados do Ministério Público, Felipe Heystee acumula cerca de 2,3 milhões de seguidores no TikTok e mais de 1,4 milhão em perfis no Instagram.Ainda de acordo com o Ministério Público, o influenciador teria utilizado a própria visibilidade na internet para divulgar vídeos com estratégias para obter dinheiro de forma fraudulenta, além de já ter sido citado em outras ocorrências relacionadas a fraudes em plataformas digitais.A defesa de Luís Felipe de Oliveira foi procurada, mas não havia se manifestado até a publicação da reportagem. O espaço permanece aberto para posicionamento.