Moradora relata ter ouvido tiros durante ação da PM em bairro de Cotia

Ação acontece nesta terça-feira (3) no Jd. São Miguel
|Foto enviada ao Cotia e Cia
Uma moradora do Jardim São Miguel relatou ter ouvido disparos de arma de fogo, na tarde desta terça-feira (3), durante uma ação da Polícia Militar na Rua Joaquim Ruas, que está interditada.
Segundo testemunhas, ao menos oito viaturas participaram da operação. O local permanece isolado.
Há relatos extraoficiais sobre possíveis feridos, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades. Um suspeito estaria foragido.
A reportagem do Cotia e Cia segue apurando o caso.
(Matéria em atualização)