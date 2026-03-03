Moradora relata ter ouvido tiros durante ação da PM em bairro de Cotia

Neto Rossi

Ação acontece nesta terça-feira (3) no Jd. São Miguel

Foto enviada ao Cotia e Cia 

Uma moradora do Jardim São Miguel relatou ter ouvido disparos de arma de fogo, na tarde desta terça-feira (3), durante uma ação da Polícia Militar na Rua Joaquim Ruas, que está interditada.

Segundo testemunhas, ao menos oito viaturas participaram da operação. O local permanece isolado. 

Há relatos extraoficiais sobre possíveis feridos, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades. Um suspeito estaria foragido.

A reportagem do Cotia e Cia segue apurando o caso.

(Matéria em atualização)
