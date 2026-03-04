Foragido morre após trocar tiros com a PM durante cumprimento de mandado em Cotia

Homem teria reagido à abordagem do BAEP durante cumprimento de mandado no Jd. São Miguel; arma e drogas foram apreendidas no imóvel

Imagem cedida ao Cotia e Cia

Um homem de 23 anos morreu na tarde desta terça-feira (3) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Jardim São Miguel, em Cotia.

De acordo com a polícia, equipes do BAEP foram ao endereço na Rua Joaquim Ruas para cumprir um mandado de prisão contra Walker Cezar Silva, que estava foragido da Justiça.Segundo relato dos policiais, ao entrarem no imóvel e se identificarem, o suspeito teria reagido e efetuado disparos contra a equipe, que revidou.O homem foi atingido, desarmado e socorrido por uma Unidade de Resgate ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos.Ainda conforme o registro policial, no imóvel foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, porções de drogas, entre maconha, cocaína, crack e ecstasy, além de balanças de precisão, cadernos com anotações e celulares.Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as polícias Civil e Militar investigam o caso. A perícia foi acionada e a ocorrência registrada como morte decorrente de intervenção policial, resistência, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito.O caso segue sob investigação da Delegacia de Cotia.