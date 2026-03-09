Chuvas já deixam 21 mortos no estado de SP e acendem alerta para novos temporais

Duas novas vítimas foram registradas no fim de semana após enxurradas em São Bernardo do Campo e Sorocaba

Imagem deste final de semana em Sorocaba (SP). Foto: Reprodução

As fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo desde o início do período de verão já provocaram 21 mortes, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (9) pela Defesa Civil estadual. Apenas no último fim de semana, duas novas vítimas foram registradas após temporais que causaram alagamentos e enxurradas.

Uma das mortes ocorreu em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo. Pedro Alves de França morreu no sábado (7) após ser arrastado pela enxurrada que atingiu a cidade. Ele ficou preso dentro de um carro, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.A outra vítima foi Valério Dias de Assunção Melo, de 54 anos, em Sorocaba, no interior paulista. Ele foi levado pela força da água no bairro Jardim Guadalupe. O corpo foi encontrado pouco tempo depois pelos bombeiros na região do bairro Mineirão. Momentos antes de ser arrastado, Valério chegou a ser filmado caminhando em meio à água durante a inundação.Além das mortes, as chuvas também causaram diversos transtornos em diferentes cidades do estado. Em Sorocaba, por exemplo, foram registrados 114,4 milímetros de chuva em apenas três horas, volume superior ao esperado para todo o mês de março. A cidade contabilizou 30 pontos de inundação, cinco deles na região do Mineirão.Já na zona sul da capital paulista, um temporal derrubou parte do muro que cerca o Aeroporto de Congonhas na tarde de domingo (8). A estrutura desabou na região da Avenida dos Bandeirantes, uma das principais vias de acesso ao aeroporto.Desde 1º de dezembro, a Defesa Civil mantém ativa a Operação Chuvas 2025/2026, que segue até 31 de março, com ações de monitoramento e prevenção em todo o estado.Até agora, os 21 óbitos registrados ocorreram em diferentes cidades paulistas, em situações como enxurradas, deslizamentos, quedas de árvores, descargas elétricas e desabamentos.O número atual de vítimas é ligeiramente menor que o registrado no mesmo período da operação passada, quando foram contabilizadas 23 mortes. Entretanto, as autoridades mantêm o alerta diante da previsão de novos temporais nos próximos dias.