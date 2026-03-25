Dia D contra a gripe terá drive-thru em cinco pontos de Cotia neste sábado

Vacinação começa com foco em grupos prioritários e acontece das 9h às 16h em diferentes regiões da cidade

Foto: Prefeitura de Cotia





A campanha de vacinação contra a gripe 2026 começa neste sábado (28) em todo o estado, com a realização do Dia D. Em Cotia, a imunização será feita em formato drive-thru, facilitando o acesso da população em cinco pontos espalhados pela cidade.

O atendimento acontece das 9h às 16h, em frente à Prefeitura e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Atalaia, Caucaia do Alto, Portão e região da Granja Viana.Nesta primeira etapa, a vacina contra a Influenza estará disponível para idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes. Também fazem parte dos grupos prioritários profissionais da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, entre outros.A imunização é considerada a principal forma de prevenção contra a gripe, ajudando a reduzir casos graves, internações e mortes, especialmente nos períodos de maior circulação de vírus respiratórios.📍 Dia D de Vacinação contra a Gripe📅 Sábado (28)⏰ Das 9h às 16hEm frente à Prefeitura – Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Pq. BahiaUBS Atalaia – Parque Santa Rita de CássiaUBS Caucaia – Caucaia do AltoUBS Portão – PortãoUBS Assa – Vila Santo Antônio (Granja Viana)