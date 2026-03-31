Após morte de casal, moradores voltam a protestar por passarela na Raposo Tavares, em São Roque

Comunidade cobra segurança dias após atropelamento que matou Dirceu Pinto e Veronica Klosowski; obra está prevista apenas para 2030

Casal morreu atropelado na Raposo Tavares, em São Roque. Foto: Redes Sociais

dias após o atropelamento que resultou na morte de um casal de idosos e gerou forte comoção na região. Moradores do bairro Vila Vilma, em São Roque, voltaram a se reunir na manhã desta segunda-feira (30) às margens da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) para cobrar mais segurança no trecho,

As vítimas foram identificadas como Dirceu Pinto, de 78 anos, e Veronica Welicz Klosowski, de 79. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (27), por volta das 20h55, na altura do km 53 da rodovia, próximo à entrada do bairro.Segundo informações apuradas, o casal havia descido de um ônibus e atravessava a pista junto com outros passageiros quando foi atingido por um carro. Com o impacto, os dois foram arremessados e ficaram inconscientes, em parada cardiorrespiratória.Dirceu chegou a ser socorrido, mas deu entrada na Santa Casa já sem vida. Veronica foi resgatada em estado grave, transferida do Hospital de Cotia para uma unidade em Franca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (29).De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista alegou que não conseguiu evitar o atropelamento. Ele deixou o local inicialmente, mas retornou posteriormente e prestou depoimento à polícia. O teste do bafômetro não indicou consumo de álcool.O casal era bastante conhecido no bairro Vila Vilma. Veronica tinha descendência ucraniana e familiares no Sul do país. No dia do acidente, eles retornavam de uma visita à filha, em Barueri, que havia passado recentemente por uma cirurgia.A tragédia reacendeu uma antiga reivindicação da comunidade: a falta de uma passarela para pedestres no local. Já no sábado (28), moradores realizaram um primeiro protesto, bloqueando a rodovia e pedindo mais segurança, iluminação e uma travessia adequada.Nesta segunda-feira, os moradores voltaram ao ponto do acidente para reforçar a cobrança por providências. Segundo relatos, a travessia no trecho é frequente e perigosa, expondo diariamente a população ao risco.De acordo com moradores, a Prefeitura de São Roque já havia solicitado formalmente a instalação de passarelas na rodovia, incluindo no trecho da Vila Vilma, em pedidos encaminhados aos órgãos responsáveis desde 2024.Em nota, a concessionária Motiva Sorocabana informou que a construção de uma passarela no km 51 da rodovia está prevista no contrato de concessão, com execução programada para 2030. A empresa afirmou ainda que mantém diálogo com os órgãos competentes para avaliar a possibilidade de antecipação da obra, considerando aspectos técnicos e operacionais.

(Com informações da TV Sorocaba)