Aposta de Itapevi fatura sozinha R$ 4,6 milhões na Lotofácil

Concurso sorteado em São Paulo teve um único ganhador na faixa principal; próximo prêmio está estimado em R$ 7 milhões

Foto: Agência Brasil

Uma aposta da cidade de Itapevi levou sozinha o prêmio principal da Lotofácil concurso 3649, sorteado na noite desta segunda-feira (30). O bilhete acertou as 15 dezenas e garantiu R$ 4.646.180,10.



Premiação



Confira como ficou a divisão dos prêmios:

15 acertos: 1 aposta ganhadora – R$ 4.646.180,10

14 acertos: 342 apostas ganhadoras – R$ 1.938,59

13 acertos: 12.337 apostas ganhadoras – R$ 35,00

Em todo o país, 342 apostas chegaram perto do prêmio máximo ao acertarem 14 números. Em Minas Gerais, por exemplo, 21 jogos ficaram nessa faixa de premiação. Em todo o país, 342 apostas chegaram perto do prêmio máximo ao acertarem 14 números. Em Minas Gerais, por exemplo, 21 jogos ficaram nessa faixa de premiação.



Próximo sorteio



A Caixa Econômica Federal informou que o próximo concurso, de número 3650, será realizado nesta terça-feira (31), com prêmio estimado em R$ 7 milhões.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e também premiou centenas de apostas em outras faixas, contemplando jogadores que acertaram 14, 13, 12 e 11 números.Números sorteadosAs dezenas sorteadas no concurso 3649 foram:06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25A sequência chamou a atenção por reunir diversos números consecutivos, algo frequentemente observado por apostadores que buscam padrões, embora a Lotofácil seja baseada exclusivamente em probabilidade, e cada sorteio seja independente.