Estrada da Roselândia passa por interdições para obras no pavimento nesta semana

Intervenções na SP-029 acontecem até quarta-feira (1º), com bloqueios parciais de faixas

Foto: Google Maps

A Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, conhecida como Estrada da Roselândia (SP-029), passa por intervenções no pavimento até essa quarta-feira (1º).

De acordo com a concessionária Ecovias Raposo Castello, responsável pelo trecho, os trabalhos são realizados sempre no período noturno, das 22h às 5h, com bloqueios parciais de faixas em diferentes pontos da rodovia.Nesta segunda-feira (30), a faixa 1, no sentido norte, foi bloqueada nos quilômetros 41,8 e 41,6. Já no sentido sul, as interdições ocorreram na faixa 2, nos quilômetros 41,9 e 42,4.Nesta terça-feira (31), as intervenções seguem no sentido sul, entre os quilômetros 35,4 e 35,6, com bloqueio da faixa 1. No sentido norte, os trabalhos acontecem nos quilômetros 41,2 e 41, também com interdição da faixa 1.Já no dia 1º de abril, as obras se concentram no sentido norte, na região dos quilômetros 33, com bloqueios nas faixas 1 e 2 em diferentes trechos entre os km 33,3 e 33,8.A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela rodovia durante o período das obras, respeitando a sinalização e os limites de velocidade.As intervenções fazem parte dos serviços de manutenção e visam melhorar as condições de tráfego e segurança na via.