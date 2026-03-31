Estrada da Roselândia passa por interdições para obras no pavimento nesta semana

Intervenções na SP-029 acontecem até quarta-feira (1º), com bloqueios parciais de faixas
|Foto: Google Maps
A Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, conhecida como Estrada da Roselândia (SP-029), passa por intervenções no pavimento até essa quarta-feira (1º).
De acordo com a concessionária Ecovias Raposo Castello, responsável pelo trecho, os trabalhos são realizados sempre no período noturno, das 22h às 5h, com bloqueios parciais de faixas em diferentes pontos da rodovia.
Nesta segunda-feira (30), a faixa 1, no sentido norte, foi bloqueada nos quilômetros 41,8 e 41,6. Já no sentido sul, as interdições ocorreram na faixa 2, nos quilômetros 41,9 e 42,4.
Nesta terça-feira (31), as intervenções seguem no sentido sul, entre os quilômetros 35,4 e 35,6, com bloqueio da faixa 1. No sentido norte, os trabalhos acontecem nos quilômetros 41,2 e 41, também com interdição da faixa 1.
Já no dia 1º de abril, as obras se concentram no sentido norte, na região dos quilômetros 33, com bloqueios nas faixas 1 e 2 em diferentes trechos entre os km 33,3 e 33,8.
A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela rodovia durante o período das obras, respeitando a sinalização e os limites de velocidade.
As intervenções fazem parte dos serviços de manutenção e visam melhorar as condições de tráfego e segurança na via.