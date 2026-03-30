Casal de idosos morre após atropelamento na Raposo Tavares, em São Roque

Mulher de 79 anos não resistiu após dois dias internada; marido morreu no momento do acidente

Dirceu e Veronica, vítimas de atropelamento na Raposo Tavares. Foto: Rede Sociais

Um casal de idosos morreu após ser atropelado na Rodovia Raposo Tavares, em São Roque, na noite de sexta-feira (27). A segunda vítima, Veronica Welicz Klosowski, de 79 anos, faleceu neste domingo (29), após permanecer internada em estado grave.

Segundo informações da família, Verônica chegou a ser socorrida e transferida do Hospital de Cotia para uma unidade em Franca, mas não resistiu aos ferimentos.O marido dela, Dirceu Pinto, de 78 anos, morreu ainda no dia do acidente. Ele chegou a ser socorrido, mas deu entrada na Santa Casa já sem vida.O atropelamento aconteceu por volta das 20h55, na altura do km 53 da rodovia, próximo à entrada do bairro Vila Vilma. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo seguia pela pista quando encontrou o casal atravessando a via e não conseguiu evitar o impacto.Com a força da colisão, os dois foram arremessados e ficaram inconscientes, em parada cardiorrespiratória.O motorista envolvido deixou o local inicialmente, mas retornou posteriormente. À polícia, ele afirmou que saiu por medo de ser agredido. Ele indicou onde o veículo estava estacionado e foi conduzido à Delegacia de São Roque, onde prestou depoimento. O teste do bafômetro não apontou consumo de álcool.O casal morava no bairro Vila Vilma e era bastante conhecido na região. Verônica tinha descendência ucraniana e familiares no Sul do país. No dia do acidente, os dois retornavam de uma visita à filha, que mora em Barueri e havia passado recentemente por uma cirurgia.Eles haviam descido de um ônibus e, ao atravessarem a rodovia junto com outros passageiros, foram atingidos por um carro.A morte do casal gerou comoção entre moradores e reacendeu um problema antigo na região: a falta de passarela para pedestres. No dia seguinte ao acidente, moradores realizaram um protesto no local, pedindo mais segurança, iluminação e a construção de uma travessia adequada.Segundo relatos, a Prefeitura de São Roque já havia solicitado formalmente a instalação de passarelas na rodovia, incluindo no trecho da Vila Vilma, em pedidos encaminhados aos órgãos responsáveis desde 2024.