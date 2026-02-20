Chefe de gabinete de Taboão alega uso de “remédios fortes” ao esquecer de retirar placas falsas

Marco Roberto da Silva, conhecido como Pastor Marco Roberto, apresentou nova versão em depoimento à Polícia Civil

Marco Roberto da Silva. Foto: Redes Sociais





O chefe de gabinete da Prefeitura de Taboão da Serra, Marco Roberto da Silva, que se apresenta como “Pastor Marco Roberto”, afirmou em depoimento que esqueceu de retirar placas falsas de sua caminhonete por fazer uso de “remédios fortes”. As informações constam no boletim de ocorrência divulgado pelo G1.

Segundo a Polícia Militar, houve perseguição até Águas da Prata, no interior paulista, onde ele foi interceptado. As placas originais estavam dentro da caminhonete.De acordo com o registro policial, no momento da abordagem ele teria admitido ter instalado a identificação para ter “livre circulação”. Já no interrogatório à Polícia Civil, apresentou outra versão: disse que alguém teria colocado as placas “por brincadeira ou maldade” e que, por estar sob medicação para problemas físicos e psíquicos, acabou se esquecendo de removê-las.Marco Roberto foi indiciado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Em audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade provisória, mediante medidas cautelares, como recolhimento domiciliar noturno.Ele ocupa o cargo de chefe de gabinete do prefeito de Taboão da Serra e, segundo o Portal da Transparência, recebe salário superior a R$ 15 mil mensais. O caso segue sob investigação.